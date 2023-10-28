Özlem Çerçioğlu, ‘Atatürk Resimleri Sergisi’nin Açılışını Yaptı

Özlem Çerçioğlu, ‘Atatürk Resimleri Sergisi’nin Açılışını Yaptı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül, Evrim Karakoz, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Aydın Şube Başkanı Nüket Akgönül Yoğurtçu ile birlikte “Atatürk Resimleri Sergisi”nin açılışını yaptı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül, Evrim Karakoz, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Aydın Şube Başkanı Nüket Akgönül Yoğurtçu ile birlikte “Atatürk Resimleri Sergisi”nin açılışını yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü birçok etkinlik düzenleyerek kutlayan Büyükşehir Belediyesi, ADD iş birliğiyle bir resim sergisi düzenledi. Çerçioğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül, Evrim Karakoz, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Aydın Şube Başkanı Nüket Akgönül Yoğurtçu ile birlikte açılışını yaptığı sergide, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatından kesitlerin sunulduğu fotoğraflar yer alıyor.

Açılışta konuşan Çerçioğlu, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e çok şey borçlu olduklarını söyledi. Çerçioğlu, “Bugün bir kadın olarak demeç verebiliyorsam bu Atatürk’ün sayesindedir” dedi.

Atatürk Kent Meydanı’ndaki Aydın Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi’nde düzenlenen sergi, 17 Kasım Cuma gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Anka Haber Ajansı

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