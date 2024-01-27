Özlem Çerçioğlu, Cumartesi Pazarı’nda Vatandaşlarla Buluştu

Özlem Çerçioğlu, Cumartesi Pazarı’nda Vatandaşlarla Buluştu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin ile birlikte Efeler’deki Cumartesi Pazarı’nda vatandaşlarla buluştu. Üreticileri ve vatandaşları dinleyen Çerçioğlu, pazarda yoğun ilgiyle karşılandı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin ile birlikte Efeler’deki Cumartesi Pazarı’nda vatandaşlarla buluştu. Üreticileri ve vatandaşları dinleyen Çerçioğlu, pazarda yoğun ilgiyle karşılandı.

Pazar esnafı, kendilerinden alışveriş yapan Çerçioğlu’na üretim yapmakta çok zorlandıklarını söyledi. Aydın gibi bir tarım kentinde üretimin çok daha fazla olabileceğini söyleyen üreticiler, mazot, gübre, elektrik gibi yüksek girdi maliyetlerinden dolayı üretim yapamaz hale geldiklerini belirtti.

Pazar esnafı, pazar kapandıktan sonra arta kalanları toplamaya gelen vatandaşların her geçen gün arttığına dikkat çekerken, sadece bunun bile ekonominin durumunu özetlediğini, kazancı her geçen gün enflasyon karşısında eriyen vatandaşlara da hak verdiklerini söyledi.

Pazarlardaki fiyatların çok yüksek olmasından dolayı alışveriş yapmakta zorlandıklarını belirten emekli bir vatandaş ise “Aldığım emekli maaşını kiraya veriyorum. Emekli olduğumda rahata ereceğimi düşünüyordum, yıllarca bunun hayaliyle çalıştım. Fakat maalesef ki sadece yaşayabilmek, karnımızı doyurabilmek için bu yaşımda halen çalışmak zorundayım. Geçim derdimizden dolayı evden çıkamaz olduk” diye konuştu.

Çerçioğlu ise her zaman vatandaşın yanında olamaya devam edeceklerini vurgulayarak, gelecek dönemde üretime yönelik yatırımların artarak devam edeceğini söyledi.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Erdoğan: Önümüzdeki Ay Kamuya 15 Bini Hemşire Olmak Üzere 35 Bin Sağlık Personeli Daha Alıyoruz
Erdoğan: Önümüzdeki Ay Kamuya 15 Bini Hemşire Olmak Üzere 35 Bin Sağlık Personeli Daha Alıyoruz
Özgür Özel: "Eskişehir'de Dünümüze Güveniyor, Yarınımıza İnanıyoruz"
Özgür Özel: "Eskişehir'de Dünümüze Güveniyor, Yarınımıza İnanıyoruz"
Chp Ardahan Milletvekili İncesu: "Yerel Olmadan Genel Olmuyor. Belediyeler Bizim İçin Çok Önemli"
Chp Ardahan Milletvekili İncesu: "Yerel Olmadan Genel Olmuyor. Belediyeler Bizim İçin Çok Önemli"
Erdoğan, Akp İzmir Adaylarını Tanıttı, Kentte Trafik Felç Oldu
Erdoğan, Akp İzmir Adaylarını Tanıttı, Kentte Trafik Felç Oldu
İbb Başkanı Ekrem İmamoğlu: “Hep Birlikte Başaracağız”
İbb Başkanı Ekrem İmamoğlu: “Hep Birlikte Başaracağız”
Özgür Özel, Eskişehir’de: İlan Ettiğimiz Adaylarımızın Arkasındayız
Özgür Özel, Eskişehir’de: İlan Ettiğimiz Adaylarımızın Arkasındayız
Muğla'da Akp Fethiye İlçe Başkanı Görevinden İstifa Etti
Muğla'da Akp Fethiye İlçe Başkanı Görevinden İstifa Etti