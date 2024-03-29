Özlem Çerçioğlu, İftarda Umurlu Mahallesi Sakinleriyle Buluştu

Özlem Çerçioğlu, İftarda Umurlu Mahallesi Sakinleriyle Buluştu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Evrim Karakoz ve CHP Efeler Belediye Başkan adayı Anıl Yetişkin ile birlikte Efeler’in Umurlu Mahallesi’nde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Evrim Karakoz ve CHP Efeler Belediye Başkan adayı Anıl Yetişkin ile birlikte Efeler’in Umurlu Mahallesi’nde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi, her gün olduğu gibi bugün de 9 ilçede 11 noktada toplam 20 bin Aydınlıyı iftar sofralarında buluşturdu. İftar sofraları Buharkent merkezde, Çine’nin Eski Çine Mahallesi’nde, Efeler’in Güzelhisar ve Yedieylül mahallelerinde, Karpuzlu’nu Ömerler Mahallesi’nde, Koçarlı’nın Şenköy Mahallesi’nde, Köşk’ün Akçaköy Mahallesi’nde, Nazilli 23 Nisan Parkı’nda, Söke’nin Cmuhriyet Mahallesi’nde ve Sultanhisar’ın İncealan Mahallesi’nde kuruldu

Çerçioğlu, Ramazan ayının birlik-beraberlik duygularını pekiştirmesini temenni etti.

Anka Haber Ajansı

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