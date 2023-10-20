Özlem Çerçioğlu İncirliova Pazarı'nı Ziyaret Etti

Özlem Çerçioğlu İncirliova Pazarı'nı Ziyaret Etti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP İncirliova İlçe Başkanı Ümit Yaşar ile birlikte İncirliova pazarını ziyaret etti. Çerçioğlu’na, vatandaşlar yüksek fiyatlardan, esnaf ise yüksek girdi maliyetlerinden dert yandı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP İncirliova İlçe Başkanı Ümit Yaşar ile birlikte İncirliova pazarını ziyaret etti. Çerçioğlu’na, vatandaşlar yüksek fiyatlardan, esnaf ise yüksek girdi maliyetlerinden dert yandı.

Aydın genelinde vatandaşlarla buluşmaya devam eden Çerçioğlu, bugün İncirliova pazarını ziyaret etti. Çerçioğlu pazarda esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Alım güçlerinin her geçen gün düştüğünü söyleyen vatandaşlar, ürün fiyatlarının yüksek olmasından yakındı.

Pazarcılar ise kendilerine hayırlı işler dileyen Çerçioğlu’na girdi maliyetlerinin yüksek olduğunu belirtti. Pazarcılar pahalılıktan dolayı satış yapamadıklarını söylerken, daha önce bir günde sattıkları ürünü şimdi birkaç pazar dolaşarak satabildiklerini dile getirdi.

Anka Haber Ajansı

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