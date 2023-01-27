Özlem Gürses'in canlı yayındaki zor anları! Kendisi de tepkisiz kalmaya dayanamadı...

Halk TV'den ayrılarak YouTube kanalında canlı yayın yaparak gündemi yorumlaya devam eden Özlem Gürses'in başına gelenler hem onu hem de izleyenleri güldürdü. Yaşananlara kendisi de kayıtsız kalmadı.