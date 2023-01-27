Özlem Gürses'in canlı yayındaki zor anları! Kendisi de tepkisiz kalmaya dayanamadı...

Özlem Gürses'in canlı yayındaki zor anları! Kendisi de tepkisiz kalmaya dayanamadı...

Halk TV'den ayrılarak YouTube kanalında canlı yayın yaparak gündemi yorumlaya devam eden Özlem Gürses'in başına gelenler hem onu hem de izleyenleri güldürdü. Yaşananlara kendisi de kayıtsız kalmadı.

Özlem Gürses, kendi adını taşıyan Youtube kanalında her gün gündemi değerlendirdiği sırada canlı yayın kazası yaşandı.

Ankara'da 30 Ocak'ta öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetiyle ilgili konuştuğu sırada Gürses'in kedisi, dolabın üzerine zıplamaya çalışınca abajura çarparak bazı eşyaları devirdi.

Bir anda çıkan sesle arkasına dönen Gürses, "En nihayetinde bunun olacağı belliydi, nazar çıktı diyelim" dedi ve güldü.

Gürses'in mimikleri ve yaşananlar sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: medyaradar.com

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