Özlem Türeci ve Uğur Şahin'den Almanya'ya veda kararı

Özlem Türeci ve Uğur Şahin'den Almanya'ya veda kararı

İlk corona virüs aşısını geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Dr. Özlem Türeci, şirketleri BioNTech'i Almanya'dan taşıma kararı aldığını duyurdu. Bu gelişme Almanya'da deprem etkisi yarattı

Almanya'da şok etkisi yaratan bir gelişme yaşandı. Almanya'nın en büyük şirketi Almanya'dan ayrılıyor.

NTV'nin derlediği habere göre; Özlem Türeci ve Uğur Şahin şirketlerini Almanya'dan taşıyacak. Almanya'nın önde gelen basın kuruluşlarından Bild'de Berlin yönetimini ve ülkedeki bürokrasiyi eleştiren bir haber yer aldı. Almanya’da tıp dünyasının en önemli ödüllerinden kabul edilen "Paul-Ehrlich ve Ludwig Darmstaedter 2022'yi de alan çift şirketin faaliyetlerini İngiltere'ye taşıma kararı aldı. İngiltere'de ilaç geliştiren şirketler ve yetkililer arasında daha yakın bir ilişki olduğu böylece sorunların daha hızlı aşıldığı belirtiliyor.

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