Öztunç'tan Akaryakıta Rekor Zamma Tepki: “Türkiye Yüzyılı Dedikleri Meğer Zam Yüzyılıymış”

Öztunç'tan Akaryakıta Rekor Zamma Tepki: “Türkiye Yüzyılı Dedikleri Meğer Zam Yüzyılıymış”

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, akaryakıtta yapılan rekor ÖTV artışını eleştirdi. Öztunç, “15 Temmuz artık FETÖ darbe girişiminin yıldönümü olarak anılmayacak aynı zamanda cumhuriyet tarihinde akaryakıta yapılacak zammın da en büyük yıldönümü olarak anılacak. Böyle bir zam olur mu nasıl vicdanınız var sizin! Akaryakıta bu kadar zam demek iğneden ipliğe her şeye zam gelecek anlamına geliyor. Hiç mi vicdanınız sızlamıyor? Bu zam AKP’nin 'Türkiye Yüzyılı'nın göstergesi. Türkiye Yüzyılı dedikleri meğ

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, akaryakıtta yapılan rekor ÖTV artışını eleştirdi. Öztunç, “15 Temmuz artık FETÖ darbe girişiminin yıldönümü olarak anılmayacak aynı zamanda cumhuriyet tarihinde akaryakıta yapılacak zammın da en büyük yıldönümü olarak anılacak. Böyle bir zam olur mu nasıl vicdanınız var sizin! Akaryakıta bu kadar zam demek iğneden ipliğe her şeye zam gelecek anlamına geliyor. Hiç mi vicdanınız sızlamıyor? Bu zam AKP’nin "Türkiye Yüzyılı'nın göstergesi. Türkiye Yüzyılı dedikleri meğer zam yüzyılıymış" dedi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, akaryakıta gelen zamları eleştirerek iktidarı yüklendi. Öztunç bugün yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“15 Temmuz artık FETÖ darbe girişiminin yıldönümü olarak anılmayacak aynı zamanda cumhuriyet tarihinde akaryakıta yapılacak zammın da en büyük yıldönümü olarak anılacak. Böyle bir zam olur mu nasıl vicdanınız var sizin! Akaryakıta bu kadar zam demek iğneden ipliğe her şeye zam gelecek anlamına geliyor. Hiç mi vicdanınız sızlamıyor? Kaşıkla verdiniz kepçeyle geri alıyorsunuz. Size göre hava hoş. Sen sarayında yaşıyorsun. Akaryakıta para ödemiyorsun. Benzine, mazota, doğalgaza para ödemiyorsun. Çaya, kahveye, yemeğe hiçbir şeye para ödemiyorsun. Peki bu garip vatandaş ne yapacak? Bu zam AKP’nin "Türkiye Yüzyılı'nın göstergesi. Türkiye Yüzyılı dedikleri meğer zam yüzyılıymış. Seçimlerden önce her şey çok güzel olacak. Ekonomi uçacak diyorsunuz. Hayat pahalılığı bitti.”

Anka Haber Ajansı

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