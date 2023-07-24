"Pahalı Mı Geldi? Erdoğan Sayesinde" Etiketlerini Hazırladığı İçin Yargılanan Mahir Akkoyun Beraat Etti

"Pahalı Mı Geldi? Erdoğan Sayesinde" Etiketlerini Hazırladığı İçin Yargılanan Mahir Akkoyun Beraat Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin fotoğraflarının yer aldığı ve üzerinde “Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde” yazılı etiketleri tasarlayıp sosyal medya hesaplarından paylaşan grafiker Mahir Akkoyun, Seçim Kanunu’na muhalefet suçundan yargılandığı davadan beraat etti. Akkoyun, “Beraat kararı çıktı nihayet. Sticker tasarlamak ve ‘Pahalı mı geldi, Erdoğan sayesinde’ demek suç değilmiş” dedi.

KERİM UĞUR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin fotoğraflarının yer aldığı ve üzerinde “Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde” yazılı etiketleri tasarlayıp sosyal medya hesaplarından paylaşan grafiker Mahir Akkoyun, Seçim Kanunu’na muhalefet suçundan yargılandığı davadan beraat etti. Akkoyun, “Beraat kararı çıktı nihayet. Sticker tasarlamak ve ‘Pahalı mı geldi, Erdoğan sayesinde’ demek suç değilmiş” dedi.

Nisan ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin fotoğraflarının yer aldığı ve “Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde” yazılı etiketleri tasarlayıp sosyal medya hesaplarından paylaşan Mahir Akkoyun, yargılandığı davada beraat etti.

“STİCKER TASARLAMAK VE ‘PAHALI MI GELDİ, ERDOĞAN SAYESİNDE’ DEMEK SUÇ DEĞİLMİŞ”

Akkoyun kararın ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “Beraat kararı çıktı nihayet. Sticker tasarlamak ve ‘Pahalı mı geldi, Erdoğan sayesinde’ demek suç değilmiş. Berfin Kaya, Baran Selanik, Özkan Yücel başta olmak üzere destek olup yalnız bırakmayan avukatlara, gazetecilere, sanatçılara kısacası adını sayamadığım herkese teşekkür ederim. Zaten baştan aşağı anlamsız ve dayanağı olmayan bir süreçti ve çıkan bu kararla da tescillenmiş oldu” mesajını paylaştı.

SEÇİM KANUNU’NA MUHALEFETTEN YARGILADILAR

Akkoyun'un hazırladığı etiketler, 14 Mayıs seçimleri öncesinde işleyen seçim takvimi sürecinde, nisan ayında sıklıkla kullanıldığı için 298 sayılı “Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun”un 61 ve 151/2 maddesi uyarınca yargılandı. Akkoyun, seçim döneminde ilan ve reklam yerleri yasağına uymamak” suçundan bir yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyordu.

Anka Haber Ajansı

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