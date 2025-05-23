Pamukkale'de Ak Parti Döneminde Yapımına Başlanan Kaçak Yapı Chp’li Belediye Tarafından Yıkıldı

Pamukkale'de Ak Parti Döneminde Yapımına Başlanan Kaçak Yapı Chp’li Belediye Tarafından Yıkıldı

CHP’li Pamukkale Belediyesi, Cankurtaran Şahin Tepesi mevkisinde AK Partili belediye yönetimi dönemi ormanlık alana inşa edilen ve kamuoyunda büyük tartışmalara neden olan kaçak binayı yıktı.

(DENİZLİ) - CHP’li Pamukkale Belediyesi, Cankurtaran Şahin Tepesi mevkisinde AK Partili belediye yönetimi dönemi ormanlık alana inşa edilen ve kamuoyunda büyük tartışmalara neden olan kaçak binayı yıktı.

AK Partili Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki döneminde yapımına başlanan ve ormanın tam ortasına kondurulan kaçak bina, çevreciler ve bölge halkının yoğun tepkisini çekmişti. Yapının nasıl inşa edilebildiği yıllarca tartışma konusu olurken, gelen şikayetler üzerine idare mahkemesi inşaatı durdurmuştu.

CHP’li Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, 31 Mart 2024 yerel seçimler öncesinde, seçim çalışmalarında kaçak yapılaşmayla mücadele edeceğini belirtmiş, özellikle doğayı tahrip eden yapılara karşı taviz verilmeyeceğini açıklamıştı. Ertemur, doğayı katleden kaçak yapıyı yıktırdı.

Kaçak yapının yıkımının ardından sosyal medyada ve kamuoyunda Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur’a destek mesajları yer aldı. Vatandaşlar, doğaya sahip çıkan bu duruşun örnek alınması gerektiğini vurgulayarak, Ertemur’un şeffaf ve kararlı yönetimini takdir ettiklerini belirtti.

Anka Haber Ajansı

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