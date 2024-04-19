Para Sayma Soruşturmasında İfade İşlemleri Devam Ediyor

Para Sayma Soruşturmasında İfade İşlemleri Devam Ediyor

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması sürecinde 2019'da bir avukatlık bürosunda çekilen "para sayma" görüntülerinde ''suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının'' belirlenmesi amacıyla başlatıldığı duyurulan soruşturma kapsamında avukat Ergün Özer de ifade verdi.

GAYE ŞEYMA CAN

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması sürecinde 2019'da bir avukatlık bürosunda çekilen "para sayma" görüntülerinde "'suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının'" belirlenmesi amacıyla başlatıldığı duyurulan soruşturma kapsamında avukat Ergün Özer de ifade verdi.

Görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. CHP İstanbul İl Başkanlığı da görüntüleri yayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağını duyurmuştu.

İFADE İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

31 Mart seçimleri öncesi başlayan soruşturma kapsamında aralarında CHP İstanbul eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da bulunduğu 14 kişi ifade vermişti. Hukuk bürosunun sahibi Gökhan Taşkapan'ın ise "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadesinin alındığı soruşturmada, önümüzdeki günlerde 10 kişinin daha ifadesine başvurulacağı belirtiliyor.

İstanbul Adliyesi'nde ifade veren avukat Ergün Özer, kendisinin sadece bağış yaptığını, o dönemde makbuz almak için ilgilileri aradığını fakat pandemi nedeniyle unutulduğunu söyledi.

Anka Haber Ajansı

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