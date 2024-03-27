“Para Sayma” Soruşturmasında Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç Da İfade Verdi

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması sürecinde 2019'da bir avukatlık bürosunda çekilen "para sayma" görüntülerinde ''suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının'' belirlenmesi amacıyla başlatıldığı duyurulan soruşturma kapsamında Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da ifade verdi.

GAYE ŞEYMA CAN

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması sürecinde 2019'da bir avukatlık bürosunda çekilen "para sayma" görüntülerinde "'suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının'" belirlenmesi amacıyla başlatıldığı duyurulan soruşturma kapsamında Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da ifade verdi.

Görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. CHP İstanbul İl Başkanlığı da görüntüleri yayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağını duyurmuştu.

Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda "'şüpheli'" sıfatıyla savcıya ifade verdi. Aynı konuda daha önce de CHP İstanbul eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 11 kişi ifade vermişti.

Anka Haber Ajansı