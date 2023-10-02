Parasızlıktan Çocuğunu Tedavi Ettiremeyen Aileye Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Sahip Çıktı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde parası olmadığı için iki yıldır çocuğunu tedavi ettiremeyen aileye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sahip çıktı. Kılıçdaroğlu’nun telefonla konuştuğu anne Zeynep Alasırt, "Sayın Kılıçdaroğlu'ndan Allah razı olsun, bana 'senin çocuğun tedavisinin hepsini biz karşılayacağız' dedi. 'Gereken neyse biz yapacağız' dedi. 'Annesi senin çocuğun kalksın, yürüsün, otursun yaramazlık yapsın' dedi bana. Benim çocuğumun tedavisinin olacağına çok mutlu oldum. En sevinçli anne benim şimdi

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde parası olmadığı için iki yıldır çocuğunu tedavi ettiremeyen aileye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sahip çıktı. Kılıçdaroğlu’nun telefonla konuştuğu anne Zeynep Alasırt, "Sayın Kılıçdaroğlu'ndan Allah razı olsun, bana "senin çocuğun tedavisinin hepsini biz karşılayacağız" dedi. "Gereken neyse biz yapacağız" dedi. "Annesi senin çocuğun kalksın, yürüsün, otursun yaramazlık yapsın" dedi bana. Benim çocuğumun tedavisinin olacağına çok mutlu oldum. En sevinçli anne benim şimdi. Bir yerden bana el attılar Allah razı olsun. Çok mutluyum ne diyeceğimi artık şaşırdım" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hasta çocuğunu iki yıldır parasızlık nedeniyle tedavi ettiremeyen ailenin durumunu ANKA Haber Ajansı haberleştirdi. Haberi gören CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aileye sahip çıktı. Kılıçdaroğlu’nun talimatı üzerine çocuğun tedavisi için Başkent Üniversitesi Kurucusu, Yönetim Üstkurul Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal devreye girdi. Çocuğun tedavisi Başkent Üniversitesi Hastanesi’nde yapılacak.

"EN SEVİNÇLİ ANNE BENİM ŞİMDİ"

Çocuğunun artık tedavi edilecek olmasından büyük mutluluk duyan ve gülümseyerek konuşan anne Zeynep Alasırt ise şunları söyledi:

"Sayın Kılıçdaroğlu'ndan Allah razı olsun, bana "senin çocuğun tedavisinin hepsini biz karşılayacağız" dedi. "Gereken neyse biz yapacağız" dedi. "Annesi senin çocuğun kalksın, yürüsün, otursun yaramazlık yapsın" dedi bana. Bende aynı şekil "evet" dedim. Sayın Kılıçdaroğlu dedim, "Allah sizden razı olsun" dedim. Ben de aynı şekil istiyorum ‘çocuğum kalksın, yaramazlık yapsın istiyorum’ dedim. Bir de "çocuğumun bütün masraflarını ben karşılayacağım" dedi. "Arabayla gerekirse götürüp getiririz" dedi. "Herhangi masrafa karışmayacaksınız bize ait" dedi. Benim çocuğumun tedavisinin olacağına çok mutlu oldum. En sevinçli anne benim şimdi. Bir yerden bana el attılar Allah razı olsun. Çok mutluyum ne diyeceğimi artık şaşırdım."

"EŞİMLE KILIÇDAROĞLU KONUŞMUŞ. TEDAVİLERİNİ ÜSTLENMİŞLER ALLAH RAZI OLSUN”

Baba Yusuf Alasırt ise, "Eşimle Kılıçdaroğlu konuşmuş. Tedavilerini üstlenmişler Allah razı olsun. İnşallah oğlum tedavisini olur mutluyum" dedi.

CHP Kadirli İlçe Başkanı Mustafa Olcar, "Ömer bebeğimizin sağlık sıkıntısından kaynaklı ANKA Ajansı’nın yapmış olduğu haberden dolayı Genel Başkanımız aileye ulaşmamız gerektiğini söyledi. Ailemize ulaştık Genel Başkanımızla, Kılıçdaroğlu ile ailemizi annemizi görüştürdük. Tüm hastane ve tedavi masraflarını Başkent Hastanesi'nde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız karşılayacaktır" diye konuştu.

Öte yandan haberimizin ardından bazı hayırsever vatandaşlar da aileye yardım etmek için ANKA'ya ulaştılar.

Anka Haber Ajansı