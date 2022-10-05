Park Edilen Tır'ın Freni Boşaldı, Önünde Yürüyen Sürücüsü Öldü
ADANA'da, Mustafa Tozkoparan (62), park ettiği TIR'ın önünde yürürken frenin boşalmasıyla altında kalarak öldü.
Yusuf KANTARLI/ ADANA, (DHA)- ADANA'da, Mustafa Tozkoparan (62), park ettiği TIR'ın önünde yürürken frenin boşalmasıyla altında kalarak öldü. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Adana-Osmaniye D-400 kara yolundaki dinlenme tesisinde meydana geldi. 01 PP 354 plakalı TIR'ın sürücüsü Mustafa Tozkoparan, dinlenme tesisine geldi. Park alanına kullandığı TIR'ı park eden Tozkoparan, ardından önünde yürümeye başladı. Freni boşalan TIR'ın arkasından geldiğini fark etmeyen Tozkoparan, altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Tozkoparan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Tozkoparan'ın cenazesi, adli tıp kurumunun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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