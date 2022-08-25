Park Halindeki Otomobile Arkadan Çarptı; 2 Ölü, 4 Yaralı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Söke ilçesinde park halindeki bir otomobile bir başka otomobil arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki otomobilin de şarampole devrildiği kazada Ayşe Gödel ve Songül Karaca İlboğa hayatını kaybetti, 2'si kadın 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Argavlı Mahallesi D525 karayolu üzerinde meydana geldi. Söke istikametinden Germencik yönüne seyir halinde olan Ayşe Aydoğan yönetimindeki 20 GM 255 plakalı otomobil yol kenarında park halinde duran İrfan İlboğa idaresindeki 07 MHL 49 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 2 otomobil de yoldan çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarılırken, park halinde duran otomobilde yolcu konumunda bulunan Songül Karaca İlboğa ile diğer otomobilde bulunan Ayşe Gödel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan İbrahim Aydoğan, Ümmü Aydoğan, Ayşe Aydoğan ve İrfan İlboğa ise ambulanslarla Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altın alındı. Kazada hayatını kaybeden Songül Karaca İlboğa ve Ayşe Gödel'in cenazeleri ise olay yeri incelemesinin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı