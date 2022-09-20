Park Halindeyken Hareket Eden Otomobili, Çevredekiler Durdurdu; O Anlar Kamerada

Park Halindeyken Hareket Eden Otomobili, Çevredekiler Durdurdu; O Anlar Kamerada

ANKARA'da, sürücüsünün el frenini çekmeyi unutunca hareket eden otomobili, çevredekiler durdurup, olası bir kazayı önledi.

ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, sürücüsünün el frenini çekmeyi unutunca hareket eden otomobili, çevredekiler durdurup, olası bir kazayı önledi. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen sürücü, otomobilini yol kenarına park edip, alışveriş için markete girdi. Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, geriye doğru hareket etti. Çevredekiler henüz hızlanmayan otomobilin arkasına geçip elleriyle aracı durdurdu. Bir kişi aracın kapısını açıp direksiyonu yönlendirirken diğerleri de arkadan iterek aracı yol kenarına çekti. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi. (DHA)

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Park Halindeyken Hareket Eden Otomobili, Çevredekiler Durdurdu; O Anlar Kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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