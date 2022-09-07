Parkta Bıçaklanan Burak, Yaşama Tutunamadı

Parkta Bıçaklanan Burak, Yaşama Tutunamadı

ESKİŞEHİR'de bir parkta tartıştığı Umutcan Ö. tarafından 4 yerinden bıçaklanan Burak Barut (24), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 4 günlük yaşam savaşını aybetti.

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR'de bir parkta tartıştığı Umutcan Ö. tarafından 4 yerinden bıçaklanan Burak Barut (24), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 4 günlük yaşam savaşını aybetti.

Odunpazarı ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi Yeşilvadi Parkı'nda, Burak Barut ile Umutcan Ö. geçen cumartesi gecesi henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. İkili arasında çıkan kavgada Umutcan Ö., bıçakla Burak Barut'u 4 yerinden bıçaklayıp olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Barut, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yoğun bakımda 4 gündür tedavi gören Burak Barut yaşamını yitirdi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, katil zanlısının Umutcan Ö. olduğunu belirledi. Yakalanarak gözaltına alınan Umutcan Ö., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Silivri'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
Silivri'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
Sıla'nın Katili: Cinayeti Kabul Ediyorum
Sıla'nın Katili: Cinayeti Kabul Ediyorum
Aynı Sokağa Fırın Açmak İsteyen Meslektaşını Öldüren Şüpheli Ankara'da Yakalandı
Aynı Sokağa Fırın Açmak İsteyen Meslektaşını Öldüren Şüpheli Ankara'da Yakalandı
Mersin'de Orman Yangını; 110 Hane Tahliye Edildi (4)
Mersin'de Orman Yangını; 110 Hane Tahliye Edildi (4)
Eskişehir'de Kamyon, Otomobile Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı
Eskişehir'de Kamyon, Otomobile Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı
Sürücü Fren Yerine Gaza Bastı; 3 Yaşındaki Yasemin Öldü, 4 Yaralı
Sürücü Fren Yerine Gaza Bastı; 3 Yaşındaki Yasemin Öldü, 4 Yaralı
Otomobil, Okul Duvarına Çarptı: 3 Yaralı
Otomobil, Okul Duvarına Çarptı: 3 Yaralı