Parkta Köpek Tartışmasında Cam Şişe İle Boğazı Kesildi

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde Koray Yüksel (48), parkta köpek yüzünden tartıştığı grupta bulunan bir kişi tarafından cam parçasıyla boğazından yaralandı.

Halil İbrahim KARABIYIK- Ertuğrul KOÇAK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karabağlar ilçesinde Koray Yüksel (48), parkta köpek yüzünden tartıştığı grupta bulunan bir kişi tarafından cam parçasıyla boğazından yaralandı. Ağır yaralanan Yüksel hastanede tedaviye alınırken, polis çevredeki güvenlik kamera kayıtlarından şüphelilerinin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı.

Olay, saat 23.45 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Karabağlar Belediyesi Uğur Mumcu Parkı'nda meydana geldi. Koray Yüksel, iddiaya göre yanında köpek bulunan bir grup ile tartıştı. Görgü tanıklarının ifadesine göre köpek yüzünden çıktığı belirtilen tartışmada grupta bulunan bir kişi kırdığı cam şişe ile Yüksel'e saldırdı. Arbede sırasında Yüksel'in boğazı kesildi. Yüksel kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheliler köpeği de alarak olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri parka geldi. Sağlık görevlileri, ağır yaralanan Yüksel'e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ameliyata alınan Yüksel'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kavga ile ilgili çalışma başlatan polis, parkta bulunanların ifadelerine başvurduktan sonra şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı