Patlayan Lityum Piller, Yangına Neden Oldu

Patlayan Lityum Piller, Yangına Neden Oldu

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde lityum pillerinin patlamasının ardından çıkan yangın, 45 dakika süren müdahale ile söndürüldü.

Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, (DHA)-ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde lityum pillerinin patlamasının ardından çıkan yangın, 45 dakika süren müdahale ile söndürüldü.

Yangın, saat 10.00 sıralarında Altınkum Mahallesi 441 Sokak'taki 8 katlı binanın çatı katındaki dairede meydana geldi. Dairedeki lityum pillerin patlamasının ardından alevler, kısa sürede tüm evi sardı. Durumun bildirilmesiyle adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 45 dakikalık çalışması ile söndürüldü. Dumandan etkilenen ev sahibi İsa U. (62), ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Evde hasar oluşurken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Patlayan Lityum Piller, Yangına Neden Oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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