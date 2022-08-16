Pazar Yerinde Otomobili Taradılar: 1 Ölü

Pazar Yerinde Otomobili Taradılar: 1 Ölü

ŞANLIURFA'da, otomobiliyle pazara alışveriş yapmaya gelen Ahmet İpkin Saitoğlu (31) çapraz ateşe tutularak öldürüldü.

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, otomobiliyle pazara alışveriş yapmaya gelen Ahmet İpkin Saitoğlu (31) çapraz ateşe tutularak öldürüldü.

Olay, öğleden sonra Hayati Harrani Mahallesi'nde meydana geldi. Alışveriş yapmak için pazara gelen Ahmet İpkin Saitoğlu'nun kullandığı 52 ES 383 plakalı otomobile, kimliği saptanmayan kişilerce çapraz ateş açıldı. Pazar yerinde korku dolu anların yaşandığı olayda, ağır yaralanan Saitoğlu, kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Pazar Yerinde Otomobili Taradılar: 1 Ölü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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