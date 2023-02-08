Pazarcık'ta depremin ilk kırılma noktası görüntülendi! Yer yerinden oynamış...

Pazarcık'ta depremin ilk kırılma noktası görüntülendi! Yer yerinden oynamış...

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 6 Şubat saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin yeryüzünde gözle görünür ilk kırılma noktası görüntülendi. İlk kırılma noktasının açtığı tahribat görenleri şok etti.

Maraş'ın Pazarcık ilçesindeki 7,7 ve Elbistan'daki 7,6'lık deprem 10 ilde yıkımlara neden oldu. TRT Haber, Pazarcık merkezli depremi oluşturan fay hattının yer yüzünde gözle görünür ilk kırılmaya yol açtığı noktayı görüntüledi.

TRT muhabiri Aytaç Kurnaz, fay hattına ilişkin şunları anlattı: "Depremin merkez üssü ve kırılan fay hattının tam da üzerindeyiz. Burası Pazarcık ilçesi ve Yarbaşı mahallesi, fay hattının kırıldığı nokta. Görüntü gerçekten ilginç. Kırılma hemen yukarıdaki tepeden başladı. Aşağıya geldi ve buradaki yolla devam etti."

Kaynak: artigercek.com

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