Pazarcık'ta depremin ilk kırılma noktası görüntülendi! Yer yerinden oynamış...

Maraş'ın Pazarcık ilçesindeki 7,7 ve Elbistan'daki 7,6'lık deprem 10 ilde yıkımlara neden oldu. TRT Haber, Pazarcık merkezli depremi oluşturan fay hattının yer yüzünde gözle görünür ilk kırılmaya yol açtığı noktayı görüntüledi.

TRT muhabiri Aytaç Kurnaz, fay hattına ilişkin şunları anlattı: "Depremin merkez üssü ve kırılan fay hattının tam da üzerindeyiz. Burası Pazarcık ilçesi ve Yarbaşı mahallesi, fay hattının kırıldığı nokta. Görüntü gerçekten ilginç. Kırılma hemen yukarıdaki tepeden başladı. Aşağıya geldi ve buradaki yolla devam etti."

Kaynak: artigercek.com