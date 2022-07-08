Pazarcıların 'park' Kavgasına 5 Gözaltı

Pazarcıların 'park' Kavgasına 5 Gözaltı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, pazarcılar arasında araç parkı nedeniyle çıkan, 1'i çocuk 10 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesinde, pazarcılar arasında araç parkı nedeniyle çıkan, 1'i çocuk 10 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün gündüz saatlerinde ilçeye bağlı Yarbay Şemsettin Mahallesi'ndeki pazar yerinde meydana geldi. Pazarcılık yapan F.A. ve M.Ç. arasında iddiaya göre, araç parkı meselesi yüzünden tartışma çıktı. Her iki pazarcının yakınlarının da dahil olduğu tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Bu sırada sebze getirdikleri araca gidip, pompalı av tüfeğini alan M.Ç.'nin kardeşi K.Ç., kalabalığın üzerine ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 1'i çocuk, 10 kişi yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayın ardından silahı kullanan K.Ç. ile kavgaya karışan 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler ifade işlemleri için emniyete götürüldü. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
'doktorların Daha Fazla Öldürülmesini Getirir, Tahriktir' Diyen İmam Hakkında Soruşturma
'doktorların Daha Fazla Öldürülmesini Getirir, Tahriktir' Diyen İmam Hakkında Soruşturma
Lastiği Kopan Otomobil Marketin Dolaplarına Çarptı; 5 Kişinin Yaralandığı Kaza Kamerada
Lastiği Kopan Otomobil Marketin Dolaplarına Çarptı; 5 Kişinin Yaralandığı Kaza Kamerada
Ankara'da Helikopter Destekli Trafik Denetimi
Ankara'da Helikopter Destekli Trafik Denetimi
'ağaç Kesme' Tartışmasında Oğlunu Öldüren Babanın 'akıl Sağlığı' Yerinde Çıktı
'ağaç Kesme' Tartışmasında Oğlunu Öldüren Babanın 'akıl Sağlığı' Yerinde Çıktı
Erzurum'da Elektrik Akımına Kapılan Kurbanlık Koyunlar Öldü
Erzurum'da Elektrik Akımına Kapılan Kurbanlık Koyunlar Öldü
Tekirdağ'da Taşlı- Sopalı 'park' Kavgası: 2 Yaralı, 10 Gözaltı
Tekirdağ'da Taşlı- Sopalı 'park' Kavgası: 2 Yaralı, 10 Gözaltı
Bingöl'de Otomobiller Çarpıştı: 5 Yaralı
Bingöl'de Otomobiller Çarpıştı: 5 Yaralı
Afyonkarahisar'da Otomobil İle Kamyonet Çarpıştı: 2 Ölü, 1 Yaralı
Afyonkarahisar'da Otomobil İle Kamyonet Çarpıştı: 2 Ölü, 1 Yaralı