Pegasus'tan 'tahliye uçuşlarına' ilişkin önemli açıklama! Mutlaka bu işlemi yapın...
Pegasus Hava Yolları, Kahramanmaraş merkezli iki ayrı yıkıcı depremin ardından, deprem bölgesinden depremzedeleri ücretsiz olarak tahliye etmeye devam ediyor. Ancak deprem bölgesinden farklı illere Pegasus Hava Yolları aracılığıyla seyahat etmek isteyen vatandaşların bu işlemi mutlaka yapmaları hususunda şirket tarafından resmi açıklama yapıldı.
Pegasus Hava Yolları, Hatay Havalimanı'ndan uçuşların dün akşam itibarıyla tekrar başladığını ve yapılacak tahliye uçuşlarına önceden biletleme yapılması gerektiğini duyurdu.
Yapılan Açıklamada, Şöyle Denildi:
"Hatay Havalimanı'ndan uçuşlar 12 Şubat akşamı itibarıyla tekrar başlamıştır. Misafirlerimiz, güncel tahliye seferlerimizin duyurularını internet sitemizde ve sosyal medya hesaplarımızda bulabilirler.
Misafirlerimizin Hatay’dan yapılacak tahliye uçuşlarına önceden biletleme yapması gerekmektedir. Ücretsiz uçuşlara biletlemeler, internet sitemizden ya da mobil uygulamamızdan yapılabilir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
Kaynak: birgun.net