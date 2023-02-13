Pegasus'tan 'tahliye uçuşlarına' ilişkin önemli açıklama! Mutlaka bu işlemi yapın...

Pegasus Hava Yolları, Kahramanmaraş merkezli iki ayrı yıkıcı depremin ardından, deprem bölgesinden depremzedeleri ücretsiz olarak tahliye etmeye devam ediyor. Ancak deprem bölgesinden farklı illere Pegasus Hava Yolları aracılığıyla seyahat etmek isteyen vatandaşların bu işlemi mutlaka yapmaları hususunda şirket tarafından resmi açıklama yapıldı.