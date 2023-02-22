Pelin Akil'den iç acıtan deprem paylaşımı! 'A4 kağıdına çizilen hayali evler dışında...'

Ünlü oyuncu Pelin Akil Altan, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda deprem korkularını dile getirdi ve sitem etti. Ünlü oyuncu yapmış olduğu paylaşımda "Hiçbir önlem yok, önlemden bahseden bile yok ha.. A4 kağıdına çizilen hayali evler, yeni şehirler dışında" ifadelerine yer verdi.

Son olarak ATV'de izleyicilerle buluşan "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" adlı televizyon dizisinde Bahar karakterini canlandıran oyuncu Pelin Akil Altan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda depremzedelerin yaşadığı barınma sorunlarına değindi ve deprem korkusu nedeniyle uyuyamadığını söyledi.

"UYANDIKTAN SONRA DEPREMİ BEKLİYORUM"



Uyku ilaçları ve yatıştırıcı çaylar kullandığını ancak her sabah 04.00'te korku içinde uyandığını paylaşan Akil Altan, "Uyandıktan sonra depremi bekliyorum, beklenir mi ya deprem?" dedi.

"A4 KAĞIDINA ÇİZİLEN HAYALİ EVLER..."



Üşüyerek uyumaya çalışan depremzedeler varken kendisine rahat bir uykuyu hak görmediğini belirten oyuncu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ben mi nasılım? özellikle akşam olunca uyku ilaçları + yatıştırıcı çaylarla birlikte hala uyuyamayan, evde en son uyuyan kişi olmaktan son derece korkan... Uykuya şans eseri dalarsam da 04.00 civarlarında uyanıyorum, ya kabuslarla ya da aniden avize sallanıyor mu diye dik dik tepeye kitlenip bakarak ve hava aydınlanana kadar öylece kalarak. Sonra üstüm örtülüyse üşüsem de açıyorum neden?

Çünkü hak görmüyorum, şanslıysa çadırı o da varsa üşüyerek uyumaya çalışan onca depremzede varken... Uyandıktan sonra da deprem bekliyorum, beklenir mi ya deprem? Hadi oldu, hadi şanslıysak kurtulduk bir şekilde, kurtulmak? İstanbul yangın yeri.. Yollar binalardan kapanmış, ulaşım yok, telefon çekmiyor, açlık, sefalet, şiddet, öfke... Kurtuluş mu olur bu? Beklenen ben kafamı avizeye dikip beklemesem de gelecek, hiçbir önlem yok, önlemden bahseden bile yok ha.. A4 kağıdına çizilen hayali evler, yeni şehirler dışında."

"YALNIZ OLMADIĞIMI BİLİYORUM"



Oyuncu, önceki gün yaptığı paylaşımında da şunları söylemişti:

"Bu saatte aniden uyanıp, sokakta üşüyenleri düşünüp uyuyamamak, sıcak yatağından utanmak. Her an aynı durumda olabileceğimiz hissi... Yalnız olmadığımı biliyorum."

Kaynak: Cumhuriyet