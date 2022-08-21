Pençe- Kilit Bölgesinde Pkk'lılarca Yangın Çıkartıldı

Pençe- Kilit Bölgesinde Pkk'lılarca Yangın Çıkartıldı

IRAK'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi Serdeşt köyü kırsalında PKK/YPG unsurlarınca yangın çıkarıldığı bildirildi.

ANKARA, (DHA)- IRAK'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi Serdeşt köyü kırsalında PKK/YPG unsurlarınca yangın çıkarıldığı bildirildi.

Güvenlik kaynakları, Irak'ın kuzeyindeki Serdeşt köyü kırsalında önceki gün PKK/YPG'li teröristlerce 3 noktadan yangın çıkartıldığı bildirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından söndürülmeye çalışılan yangının 4 kilometre kare alanda devam ettiği öğrenilirken terör örgütünün son yıllarda Irak ve Suriye'de çıkardığı yangınlarda 100 binlerce dönüm ekili alanın yandığı, yangınlar nedeniyle yerleşim yerlerinin tahribi sonucu yerel halkın da yaşam alanlarını terk etmek zorunda kaldığı aktarıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Pençe- Kilit Bölgesinde Pkk'lılarca Yangın Çıkartıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Yangında Alevler Arasında Kalan Yatalak Hasta İle Kediyi İtfaiye Kurtardı
Yangında Alevler Arasında Kalan Yatalak Hasta İle Kediyi İtfaiye Kurtardı
Feke’de Otomobil Uçuruma Düştü: 2 Yaralı
Feke’de Otomobil Uçuruma Düştü: 2 Yaralı
Tunceli'de Örtü Yangını
Tunceli'de Örtü Yangını
Cumhurbaşkanı Erdoğan'da, Mardin'deki Kazada Ölen Ekinci'nin Ailesine Taziye Telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'da, Mardin'deki Kazada Ölen Ekinci'nin Ailesine Taziye Telefonu
Anne Ve Oğlunun Yaşamını Yitirdiği Kaza Güvenlik Kamerasında (2)
Anne Ve Oğlunun Yaşamını Yitirdiği Kaza Güvenlik Kamerasında (2)
Kosan İlçesinde Taşlı, Sopalı Ve Silahlı Kavga: 1 Ağır Yaralı
Kosan İlçesinde Taşlı, Sopalı Ve Silahlı Kavga: 1 Ağır Yaralı
Mersin'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı
Mersin'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı