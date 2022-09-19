Pendik'te Kaza Yapan Oğlunun Kurtarılmasını Gözyaşları İçinde İzledi

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL(DHA) - PENDİK'te viraja hızlı giren otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Sürücü otomobilde sıkışırken kaza haberini alarak olay yerine gelen annesi gözyaşları içinde oğlunun kurtarılmasını izledi.

Kaza saat 12.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Mimarsinan Caddesi'nde meydana geldi. Viraja hızlı girdiği öne sürülen otomobil sürücüsü Emre Temur(25) direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü otomobilde sıkışırken çevredeki vatandaşlar itfaiye, polisi ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için güvenlik şeridi çekerek caddeyi trafiğe kapattı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmalarına başladı. Kaza haberini alan sürücünün annesi olay yerine geldi. Anne gözyaşları içinde oğlunun kurtarılma çalışmalarını izlerken, çevredekiler teselli etmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmalarının ardından Temur sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan yaralının tedavi altına alındığı hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Kazaya karışan araç çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken trafik normale döndü. Görgü tanığı Gülşah Toruk, " Viraja hızlı girdi. Aracımdan indiğimde büyük bir gürültü koptu. Bariyerlere vurdu" diye konuştu. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı