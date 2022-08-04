Pendik’te Metruk Binanın Çatısı Alev Alev Yandı

Pendik’te Metruk Binanın Çatısı Alev Alev Yandı

PENDİK'te 2 katlı metruk binanın çatısı alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Murat SOLAK / İSTANBUL, (DHA) – PENDİK'te 2 katlı metruk binanın çatısı alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Pendik Orta Mahalle, Kubbe Sokak'taki 2 katlı metruk binanın çatısında bilinmeyen nedenle çıktı. Çatının alev alev yandığını görenler, polis itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar oluştu.

Mahalle sakini Hasan Doğan, "İki katlı binanın çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdüler. Kentsel dönüşümden dolayı bina boştu" dedi. (DHA)

(FOTOĞRAF)

Pendik’te Metruk Binanın Çatısı Alev Alev Yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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