Pendik'te Motosiklet Kazasında Ölen Alican Altun Son Yolculuğuna Uğurlandı

Pendik'te Motosiklet Kazasında Ölen Alican Altun Son Yolculuğuna Uğurlandı

PENDİK'te önceki gece geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden 22 yaşındaki Alican Altun son yolculuğuna uğurlandı.

Murat SOLAK / İSTANBUL, (DHA)-PENDİK'te önceki gece geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden 22 yaşındaki Alican Altun son yolculuğuna uğurlandı.

Pendik Çınar Mahallesi Olimpiyat Caddesi'nde önceki gece motosikletiyle kaza yapan 22 yaşındaki Alican Altun, hastaneye kaldırılmış ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Alican Altun için bugün Çınardere Yayla Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Altun'un yakınları ve sevenleri katıldı. Baba Ömer Altun taziyeleri kabul etti. Öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından Altun'un cenazesi defnedilmek üzere Kurtköy Mezarlığı'na götürüldü.

Pendik'te Motosiklet Kazasında Ölen Alican Altun Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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