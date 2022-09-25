Pendik'te Motosiklet Kazasında Ölen Alican Altun Son Yolculuğuna Uğurlandı

Murat SOLAK / İSTANBUL, (DHA)-PENDİK'te önceki gece geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden 22 yaşındaki Alican Altun son yolculuğuna uğurlandı.

Pendik Çınar Mahallesi Olimpiyat Caddesi'nde önceki gece motosikletiyle kaza yapan 22 yaşındaki Alican Altun, hastaneye kaldırılmış ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Alican Altun için bugün Çınardere Yayla Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Altun'un yakınları ve sevenleri katıldı. Baba Ömer Altun taziyeleri kabul etti. Öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından Altun'un cenazesi defnedilmek üzere Kurtköy Mezarlığı'na götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı