Pendik’te Tır Hafif Ticari Araca Çarptı:1 Yaralı

Pendik’te Tır Hafif Ticari Araca Çarptı:1 Yaralı

PENDİK'te seyir halindeki TIR, aynı yönde ilerleyen hafif ticari araca çarptı.

Murat SOLAK / İSTANBUL, (DHA) – PENDİK'te seyir halindeki TIR, aynı yönde ilerleyen hafif ticari araca çarptı. Kazada TIR şoförü yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Batı Mahallesi Sahil Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; 34 FHF 41 plakalı A.Ö. yönetimindeki TIR, Tuzla istikametine seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle aynı yönde ilerleyen 34 NZ 2125 plakalı İ.U. yönetimindeki hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle önce hafif ticari araç daha sonra TIR, orta refüje çıkarak durabildi. Kazada TIR şoförü A.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı TIR şoförünü ambulansla hastaneye kaldırıldı. TIR şoförü A.Ö.'nün hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle Sahil yolu Tuzla istikametine kısa süreliğine trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

(FOTOĞRAF)

Pendik’te Tır Hafif Ticari Araca Çarptı:1 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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