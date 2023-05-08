Pervin Buldan: “Meydanlarda Parmak Sallayanlar, Son 5 Günde Yaşanacaklardan Sorumludur”

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Kars’ta yurttaşlara seslenirken “Meydanlarda parmak sallayanlar, son 5 günde yaşanacaklardan sorumludur. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin iki gün önce yaptığı açıklamayı nefretle ve şiddetle kınıyorum. ‘Kılıçdaroğlu’nun ortaklarına ya müebbet ya da bedenlerine birer kurşun’ dedi. Bu, çok talihsiz bir açıklama. Arkasından ne oldu? Dün Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’na taşlı saldırı gerçekleşti. Yeşil Sol Parti’nin Tarsus’ta aracı taşlandı. Bugün Trabzon’da CHP milletvekille

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Kars’ta yurttaşlara seslenirken “Meydanlarda parmak sallayanlar, son 5 günde yaşanacaklardan sorumludur. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin iki gün önce yaptığı açıklamayı nefretle ve şiddetle kınıyorum. ‘Kılıçdaroğlu’nun ortaklarına ya müebbet ya da bedenlerine birer kurşun’ dedi. Bu, çok talihsiz bir açıklama. Arkasından ne oldu? Dün Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’na taşlı saldırı gerçekleşti. Yeşil Sol Parti’nin Tarsus’ta aracı taşlandı. Bugün Trabzon’da CHP milletvekillerine saldırı gerçekleşti… Bu saatten sonra insanlarımızın ayağına taş değse, kılına zarar gelse bütün bunların sorumlusu bu söylemlerdir, bunları söyleyenlerdir” dedi.

Yeşil Sol Parti, bugün Kars’ta miting düzenledi. Mitinge, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve milletvekili adayları katıldı. Burada konuşan Buldan, şunları söyledi:

“Meydanlarda parmak sallayanlar, son 5 günde yaşanacaklardan sorumludur. Şimdi meydanlarda hakaret edenler, parmak sallayanlar, tehdit edenler, ırkçı söylemlerde bulunanlar, son 5 gün içinde yaşanacaklardan sorumludurlar. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin iki gün önce yaptığı açıklamayı nefretle ve şiddetle kınıyorum. Arkadaşlar, kimseyi yuhalamayalım, çünkü zaten 4 günleri kaldı. Biz göndereceğiz onları, yuhalamaya gerek yok. ‘Kılıçdaroğlu’nun ortaklarına ya müebbet ya da bedenlerine birer kurşun’ dedi. Bu, çok talihsiz bir açıklama. Arkasından ne oldu? Dün Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’na taşlı saldırı gerçekleşti. Yeşil Sol Parti’nin Tarsus’ta aracı taşlandı. Bugün Trabzon’da CHP milletvekillerine saldırı gerçekleşti. İşte bu ırkçı söylemlerin gerçekleşen bu saldırıların arkasında olduğunu, sorumluluğun da bunları söyleyenlere ait olduğunu belirtmek isterim. Bu saatten sonra insanlarımızın ayağına taş değse, kılına zarar gelse bütün bunların sorumlusu bu söylemlerdir, bunları söyleyenlerdir.

“ERDOĞAN KENDİSİNİ PEYGAMBER SANIYOR”

Sevgili Karslılar; AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın söylediklerini her gün TV’lerde izliyorsunuz. Son olarak dediği şey şudur; ‘Ben, Allah'tan talimat alıyorum’. Kendisini peygamber zannediyor. Dini siyasete alet etmekten ne yüzü kızarıyor ne de utanıyor. Dini istismar edenler, 14 Mayıs’ta bu halktan cevabını alacak. Erdoğan ayrıca diyor ki ‘Bana bir iktidarlık süre tanıyın, bir iktidarlık daha yol açın’. Bir daha iktidar olmayı istiyor. Yolsuzluk yapmak için, hırsızlık yapmak için, hukuksuzluk yapmak için istiyor. 21 yıldır bu ülkede hırsızlığı, açlığı, yolsuzluğu, sefaleti Türkiye halklarına reva görenler, bir kez daha iktidara gelme peşindeler. Gelip Kars halkıyla bir gün konuştular mı, Kars halkının derdini dinlediler mi? Kars esnafının, işçisinin, gençlerin, kadınların ne derdi var? Geçim sıkıntısı var mı? Bütün bunları dinlemediler. Saray’ın pencerelerinden Kars’a bakmak onlara daha kolay geliyor. Peki Saray’ın penceresinden Kars halkının ne yaşadığı ne yediği ne içtiği görülebiliyor mu? Soğan alabiliyor mu, patates alabiliyor mu, esnaf siftah yapabiliyor mu, çiftçi üretim yapabiliyor mu? Bunları görmezler, göremezler. Çünkü o pencereden Türkiye tozpembe görünüyor. Ama biz, o perdeyi 14 Mayıs tarihinde ampulleriyle birlikte söküp atacağız.

“KARS'TA DEMOKRASİ 3-FAŞİZM 0”

Sevgili arkadaşlar; bunların Allah’tan korkusu yok. Bunların içinde Allah korkusu yok. Bunların içinde insan sevgisi yok. Bunlarda sadece kötülük var, zalimlik var, zulüm var. Sadece korktukları şey, koltuklarından olmak ve seçim sandıkları. Ama artık korkunun ecele faydası yok. Kars halkı onları gönderecek. Şimdi, Yeşil Sol’u parlamentoya en güçlü şekilde göndermenin zamanı. Biz, 100 vekil hedefledik. Bu 100 vekilin üçü zaten Kars’tan gelecek. Gülüstan vekilimiz, iki arkadaşımızla birlikte parlamentoya gidecek ve Kars halkının üç temsilcisi olacak. Bu üç temsilci, sizin sesiniz ve sözünüz olacak, iradeniz olacak, sizin kararlarınızı her yerde ifade edecek. Ama şimdi esas söz sizde. Kars halkı söz verecek. Üç vekilimizi parlamentoya göndermeye söz veriyor musunuz? O zaman ben de diyorum ki Kars'ta demokrasi 3-faşizm 0. Kars halkı iradesine sahip çıkacak. Ancak Karslıların mevsimlik işçi olarak, inşaat işçisi olarak batıda, metropollerde çalıştıklarını biliyoruz. Bir duyarlılık ve bir irade istiyoruz. Kars halkı; dışarıda yaşayan bütün akrabalarınızın, yakınlarınızın, çocuklarınızın oy kullanmak için mutlaka Kars’a gelmelerini sağlayın. Partimizle irtibata geçin. Arkadaşlarımız bunun hazırlığını yapıyorlar. Her bir gencimizi, çalışanımızı, oy kullanmak için Kars’a davet ediyoruz.

“14 MAYIS’A ‘DARBE’ DİYENLERE KARS’TAN HEP BİRLİKTE DEMOKRASİ DERSİ VERELİM”

Gelin, mührünüzü Yeşil Sol’un altına basın. Yeşil Sol, Türkiye’nin umududur. Yeşil Sol, demokrasinin teminatıdır, bu ülkede güvencedir. Yeşil Sol, parlamentoda büyük bir güçle temsiliyet sağlayacak. Bir oy Yeşil Sol’a, bir oy faşizmi göndermeye gidiyoruz. Yani diğer oyumuz Kemal Kılıçdaroğlu’na. Şimdi kazanma zamanı, başarma zamanı. Bu başarının sizlerin elinde olduğunu biliyoruz. Gece gündüz çalışın, 4-5 gün uyumasak da bir şey olmaz. Gitmedik ev, tutmadık el, dokunmadık yürek bırakmayın. Herkesin kapısını çalın, herkesten oy isteyin, herkese Yeşil Sol’u mutlaka tanıtın. Sizlere ‘14 Mayıs darbe girişimidir’ diyenlere bir demokrasi dersini sandıkta hep birlikte verelim. Çünkü 14 Mayıs’a ‘darbe’ diyenler var. Çünkü kafaları sadece darbeye çalışan bir iktidar var. Onlar darbeleri iyi bilirler. Kars halkına nasıl darbe yapıldığını iyi bilirler. Kars halkının belediye eş başkanlarını görevden alıp yerine kayyum atamasını iyi bilirler. Onlar, eğer Kenan Evren yaşamış olsaydı Evren’i cumhurbaşkanı adayı yaparlardı. Çünkü zihniyetleri aynı. Ama biz, darbelere de faşizme de kötülüklere de zulme de hukuksuzluklara da 14 Mayıs’ta hep birlikte son vereceğiz."

Anka Haber Ajansı