Pes dedirten anlar! Muğla Valiliği, Bordum Belediyesi'nin yardım TIR'ına adeta el koydu

Muğla Valiliği, CHP'li Bodrum Belediyesi'nin hazırladığı deprem yardım TIR'ını durdurarak, Bodrum Belediyesi pankartının üzerine kendi pankartını astığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Maraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, büyük bir yıkıma yol açtı.

Arama kurtarma ve enkaz çalışmaları sürerken iktidara, yetersiz ve geç müdahale eleştirileri geldi.

Öte yandan depremden etkilenen kentlere de Türkiye'nin dört bir yanından yardımlar ulaştırılıyor.

Türkiye'nin her yanından belediyeler, dernekler, sivil toplum örgütleri, siyasi partiler, spor kulüpleri toplayabildikleri her türlü yardım malzemesini deprem bölgesine ulaştırmak için çaba sarfedİyor.

Muğla Valiliği'nden Tepki Çeken Hareket

Muğla Valiliği'nin Bodrum Belediyesi'nin yardım TIR'ına kendi pankartını astığı görüntüler de tepki çekti.

Depremin yaşandığı kentlere iş makinelerinin yanı sıra personel desteği sağlayan Bodrum Belediyesi bir yandan hem kendi imkanları, hem de yurttaşların yardımlarından oluşan yardım TIR'ını yola çıkardı.

Ancak Muğla Valiliği, aracın üzerindeki "Bodrum Belediyesi deprem ve yardım aracı" yazılı pankartı "Muğla Valiliği" yazılı pankartla kapattı.

Olaya dair görüntüleri CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Bakırköy Belediye meclis üyesi Nadir Ataman Paylaştı. Ataman duruma "Asıl amaç yardımı ulaştırmak, yazan isim önemli olmamalı!!! Yazık" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Kaynak: artigercek.com