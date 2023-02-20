Peş peşe 5 deprem olmuştu! Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken uyarı

Peş peşe 5 deprem olmuştu! Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken uyarı

Prof. Dr. Naci Görür, Elazığ'da bugün sabaha karşı peş peşe yaşanan 5 deprem için sosyal medya hesabından kritik açıklamalarda bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yaptığı açıklamaya göre Elazığ iline bağlı Palu ilçesi merkezli 5 büyük deprem meydana geldi. Korkuya neden olan bu depremler çevre illerden hissedildi.

Prof. Dr. Naci Görür, depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Görür, Elazığ’da büyük depremler beklemediğini belirterek şunları kaydetti:

“Palu civarında 4’lük depremler oluyor. Son büyük Maraş depremleri sonucu olasılıkla Malatya (M), Ovacık (O) ,Nazimiye-Karakoçan (N-K) ve ilişkli faylar yüklendi. Bu faylarda irili ufaklı depremler beklenebilir. Bu depremler Elazığ’ın depremleri olamaz. Doğu Anadolu fayı (DAF) Sivrice-Malatya arasında kırıldığı için, bu fayın üzerinde Elazığ’ın doğusunda da daha önce Bingöl 1971 ve 2003, Palu 1977, Sivrice 2020 , vb depremleri olduğu için ben artık Elazığ’da büyük depremler beklemiyorum. Elazığ bundan sonra komşunun depremlerini hisseder, sevgiyle.”

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