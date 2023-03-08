Pes: Üye Partimiz Chp’nin Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adaylığını Güçlü Bir Şekilde Destekliyoruz

Avrupalı Sosyalistler Partisi (PES); CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olarak seçilmesine ilişkin, “PES, mayıs ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetin ortak adayı olarak açıklanan, üye partimiz CHP’nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu güçlü bir şekilde desteklemektedir” açıklamasını yaptı. CHP Avrupa Birliği (AB) Temsilciliği Başkanı Kader Sevinç ise “Sayın Kılıçdaroğlu'nun daha önceki uluslararası çağrılarında ifade ettiği gibi, dünyanın tüm dem

Avrupalı Sosyalistler Partisi (PES); CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olarak seçilmesine ilişkin, “PES, mayıs ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetin ortak adayı olarak açıklanan, üye partimiz CHP’nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu güçlü bir şekilde desteklemektedir” açıklamasını yaptı. CHP Avrupa Birliği (AB) Temsilciliği Başkanı Kader Sevinç ise “Sayın Kılıçdaroğlu'nun daha önceki uluslararası çağrılarında ifade ettiği gibi, dünyanın tüm demokratları birleşmelidir ve dünyada bu demokrasi ateşini yakmaya, Türkiye'nin demokratları olarak biz, en yakın ve hazır noktadayız. Seçimlerde elde edeceğimiz zafer, dünyadaki tüm demokratlara ilham verecektir” dedi.

Saadet Partisi Genel Merkezi’nde 6 Mart'ta yapılan ve 5 saat süren toplantının ardından, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Kılıçdaroğlu’nun Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı.

PES'ten dün yapılan açıklamada “PES, mayıs ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetin ortak adayı olarak açıklanan, üye partimiz CHP'nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu güçlü bir şekilde desteklemektedir” denildi. Açıklama, şöyle:

“SEÇİMLER, TÜRKİYE'NİN ERDOĞAN YÖNETİMİNDEKİ OTORİTER SÜRÜKLENMESİNE DİRENMEK İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSAT”

“Kılıçdaroğlu, geniş tabanlı muhalefet bloğu ‘Millet İttifakı’nı oluşturan en büyük siyasi parti olan ana muhalefet partisi CHP’nin lideridir. Kılıçdaroğlu 2017 yılında, Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetiminde Türkiye’de demokrasinin çözülmesine karşı koymak için meşhur "Adalet Yürüyüşü'ne liderlik etmiştir. Kılıçdaroğlu 2002'den beri milletvekili, 2010'dan beri ise CHP Genel Başkanı’dır.

Yaklaşan parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri, Türkiye'nin Erdoğan yönetimindeki otoriter sürüklenmesine direnmek için çok önemli bir fırsat. Erdoğan, kasıtlı olarak kuvvetler ayrılığını ve siyasi çoğulculuğu hedef almış, muhalefete bariz bir şekilde zulmetmiştir. Demokrasinin, sivil özgürlüklerin ve kuvvetler ayrımının tek bir siyasi projeden daha önemli olduğunu net bir şekilde ifade etmenin zamanı gelmiştir.

Avrupalı sosyalistler ve demokratlar, muhalefet partilerini Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında birleştikleri için takdir etmektedir. Bu özgüvenli hamle, Millet İttifakı'ndaki demokratik güçleri birleştirmekte ve adil bir Türkiye'ye bir adım daha yaklaştırmaktadır.”

KADER SEVİNÇ: “CHP'NİN LİDERLİĞİNİ YAPTIĞI MUHALİF GÜÇLERİN KARARLILIKLA İKTİDARA YÜRÜYOR OLMASI DEMOKRASİYE SAVUNANLARA HEYECAN VERMEKTE”

CHP AB Temsilciliği Başkanı Kader Sevinç ise yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“Dünyanın tüm demokratları ve ilericilerinin gözleri Türkiye’ye çevrilmiş durumda. Türkiye’de CHP'nin liderliğini yaptığı muhalif güçlerin kararlı adımlarla iktidara yürüyor olması demokrasiyi savunan herkese heyecan vermekte. Gerek Adalet Yürüyüşü’nün lideri gerekse 2019’da gerçekleşen yerel seçim zaferinin mimarı olarak uluslararası kamuoyunda tanınan Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Millet İttifakı'nın ortak adayı olması uluslararası siyasi ailemizde ve tüm demokratlar arasında heyecan ve güçlü bir destekle karşılamaktadır.

Bizi bekleyen tüm güçlüklere rağmen, demokrasiden sosyo-ekonomik şartlara uzanan çizgide Türkiye'yi dünyada hak ettiği noktaya getirme kararlılığındayız. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları en yüksek demokratik standartlarda ve ‘mutlu insanlar ülkesi’ olarak anılan bir ülkede yaşamayı hak ediyorlar. Bunu başarmakta kararlıyız. Bir Cumhuriyet ülküsü olan AB üyelik sürecimiz de bu taze ve ilerici vizyon ve liderlikle canlanacaktır.

“SEÇİMLERDE ELDE EDECEĞİMİZ ZAFER, DÜNYADAKİ TÜM DEMOKRATLARA İLHAM VERECEKTİR”

Brüksel’de ve AB başkentlerindeki tüm temas ve toplantılarımda dünyanın tüm demokratlarının da bizim heyecan ve umudumuzu paylaştıklarını, dayanışma içinde olduklarını görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun daha önceki uluslararası çağrılarında ifade ettiği gibi, dünyanın tüm demokratları birleşmelidir ve dünyada bu demokrasi ateşini yakmaya, Türkiye'nin demokratları olarak biz, en yakın ve hazır noktadayız. Seçimlerde elde edeceğimiz zafer, dünyadaki tüm demokratlara ilham verecektir.”

Anka Haber Ajansı