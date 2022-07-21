Pınar Damar Gelinlikle Son Yolculuğuna Uğurlandı

Rojda ALTINTAŞ - Hami YEŞİLYURT / İSTANBUL, (DHA) - KUZENİNİN kocası Metin A.'nın öldürdüğü Pınar Damar Başakşehir'de düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törende Pınar'ın tabutunun üstüne gelinlik konuldu.

Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'nde salı günü akşam saat 19.00 sıralarında ağaçlık alanda bulunan Pınar Damar'ın kuzeninin kocası Metin A. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. 32 yaşındaki Pınar Damar'ın cenazesi Küçükçekmece Gasilhanesi'nden ailesi tarafından teslim alındı. Damar'ın cenazesi İkitelli Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan Ulu Cami'ye getirildi. Babası Mustafa Damar, taziyeleri kabul etti. Cenazeye ailesi, arkadaşları ve sevenleri katıldı. Kardeşi Bahar Damar, cenaze töreninde ablasının tabutuna sarıldı, ayakta durmakta güçlük çekti. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kayabaşı Mezarlığı'na toprağa verildi.

"KADINLAR İÇİN KANUN ÇIKARSINLAR"

Baba Mustafa Damar, "60 yaşındayım böyle bir şey görmedik. Hayatımızda görmedik. 5 dakika içerisinde bir kanun çıkıyor, bir gece de kadınlar için kanun çıkarsınlar. Katiller arka kapıdan girip ön kapıdan çıkıyor" dedi.

Pınar Damar'ın kuzeni Nebahat Küçükbilal ise, "Gelsinler de görsünler bir ailenin nasıl dağıldığını. Gencecik bir kızın nasıl hayallerinin yıkıldığını görsünler. Sözün bittiği yer. Kimse ölümü hak etmiyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı