Pınar Deniz, Merve Dizdar, Mert Fırat.. Depremzedeler için 'bir' oldu, DasDas'ı yardım deposuna çevirdi

Aralarında oyuncu ve müzisyenlerin olduğu birçok ünlü isim 'İhtiyaç Haritası' ortaklığıyla DasDas'ı yardım deposuna çevirerek, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerden etkilenen 10 il için seferber oldu. Ünlüler, 'İhtiyaç Haritası' Instagram hesabından video paylaşarak destek çağrısında da bulundu.

Oyuncu Mert Fırat, müzisyenler Harun Tekin ve Koray Candemir'in de aralarında bulunduğu isimler tarafından kurulan DasDas adlı mekan, İhtiyaçlar Haritası organizasyonuyla ortak bir yardım kampanyası düzenliyor. Yardım kampanyasına aralarında Pınar Deniz, Kaan Yıldırım, Merve Dizdar gibi oyuncuların da yer aldığı tanınmış isimler katılıyor. Oyuncular 'İhtiyaçlar Haritası' İnstagram hesabından video paylaşarak destek çağrısında bulundu.

Maraş'ta meydana gelen iki büyük depremin yarattığı yıkımın yankıları sürerken, afet bölgesine yönelik yardım kampanyaları da devam ediyor.

Çok Sayıda Tanınmış İsimden Destek Çağrısı

İhtiyaçlar Haritası'na gelen yardımlar DasDas üzerinden bölgeye ulaştırılacak. Gülçin Kültür Şahin, Hazal Türesan, Sinem Ünsal, Burcu Özberk, Pınar Deniz, Kaan Yıldırım, Muharrem Türkseven, Melisa Sözen ve Müge Boz gibi çok sayıda oyuncunun da çağrı yaptığı kampanyayı, İhtiyaçlar Haritası ve Dasdas sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Oyuncular, gelen yardımları deprem bölgesine ulaştırmak için çalıştıklarını aktardıkları ortak mesajda, "Büyük, küçük bütün yardımlar çok önemli, bu uzun bir süreç olacak, o yüzden lütfen desteklerinizi sürdürün" dedi.

Kaynak: artigercek.com