Pınar Uzun Okakın, Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nu Ve Chp'li Belediye Başkanlarını Ziyaret Etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın, Silivri Cezaevi'nden CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve belediye başkanları ile görüştüğünü belirterek, Silivri Cezaevi'nden büyük bir mücadele doğacağını, gençlerle ve toplumun tüm paydaşlarıyla birlikte mücadele etmeye devam edeceklerini bildirdi.

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın, Silivri Cezaevi'nden CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve belediye başkanları ile görüştüğünü belirterek, Silivri Cezaevi'nden büyük bir mücadele doğacağını, gençlerle ve toplumun tüm paydaşlarıyla birlikte mücadele etmeye devam edeceklerini bildirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın, Silivri Cezaevi'nde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, belediye başkanları Mehmet Murat Çalık, Rıza Akpolat, Resul Emrah Şahan, Alaattin Köseler ile İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ı ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin politik arenada en güçlü isimlerinin dört duvar arasında en cesur isimler olduklarına bizzat şahit olduk" dedi. Okakın, İmamoğlu ve belediye başkanlarının yüksek bir duygu durumunda olduklarını belirterek, içeride bulunan isimlerin çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti.

Okakın, İmamoğlu'nun bu süreçte geri adım atmadan yapılması gereken ne varsa yapacağını, bugünlerin biteceğine ilişkin yüksek inanca sahip olduğunu belirterek, İmamoğlu'nun mücadelesini sürdürmeye devam ettiğini kaydetti. Okakın, geliştirilmeye çalışılan toplumsal refleksin önünde engel olunamayacağını belirterek, "Cumhuriyet Halk Partisinin neferleri mekandan azade olarak yapılması gerekenlerin o kadar farkında ve toplumdan gelen karşılıkla o kadar güçlenmişler ki buradan çok büyük bir mücadele doğar" ifadesini kullandı.

Okakın, "Bizim en büyük umudumuz milletimiz. İçeride bulunan yol arkadaşlarımız yarının en büyük özgür olanları olacaklar. Bugün yaşananlar bir ders niteliğinde hafızalarda hiçbir zaman silinmeden tarihe maalesef kalıcı bir şekilde geçecek ancak bir daha buna benzer hukuksuzlukların, garabetlerin, yayılmasına engel olacak biçimde toplum için ne yapılması gerekiyorsa onu ortaya koyacak büyük bir irade, bugün Silivri zindanlarında" diye konuştu. Okakın, gençlerle ve toplumun tüm paydaşlarıyla birlikte mücadele etmeye devam edeceklerini bildirdi.

Anka Haber Ajansı