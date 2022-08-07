Pist Bisikletinde, Özbekistan Ve Birleşik Arap Emirlikleri Madalya Kazandı

KONYA,(DHA)- KONYA'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda bugün düzenlenen pist bisikleti yarışlarında kadınlarda Özbekistan, erkeklerde ise Birleşik Arap Emirlikleri altın madalya kazandı.

5. İslami Dayanışma Oyunları kapsamında Türkiye'nin ilk veledromu olan Konya Olimpik Veledromu'nda düzenlenen yarışmalarda kadınlarda iki Özbekistan sporcusu arasında altın madalya için büyük bir çekişme yaşandı. Olga Zabelinskaya 58 puan toplayarak şampiyon olurken, 53 puanda kalan vatandaşı Yanina Kuskova da gümüş madalya kazandı. Kazakistan'dan Svetlana Pachshenko ise 14 puanla bronz madalyayı hak etti.

Pist Bisikleti Erkekler Puan Yarışında da altın madalya Birleşik Arap Emirlikleri'nin oldu. 38 puan toplayan Yousif Alhammadi şampiyon olurken, İran'dan Behnam Ariyan 16 puanla gümüş madalya, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Ahmed Almansoori de aynı puanla üçüncü oldu. (DHA)

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı