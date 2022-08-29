Pkk Talimatıyla Orman Yangını Çıkarma Hazırlığındaki Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Pkk Talimatıyla Orman Yangını Çıkarma Hazırlığındaki Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

ANTALYA'nın Finike ilçesinde orman yangını çıkarmak için sülfürik asit siparişi veren ve kargodan teslim alan PKK/KCK terör örgütü üyesi Ahmet K., adliyeye sevk edildi.

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Finike ilçesinde orman yangını çıkarmak için sülfürik asit siparişi veren ve kargodan teslim alan PKK/KCK terör örgütü üyesi Ahmet K., adliyeye sevk edildi.

İçişleri Bakanlığı'nın PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, PKK propagandası yapan Ahmet K.'nin sülfürik asit temin etmeye çalıştığı ve eylem yapabileceği ihbarı üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, şüpheliyi takibe başladı. Kayseri'den Antalya'ya gelen ve buraya yerleşerek inşaatta çalışmaya başlayan Ahmet K.'nin, internet üzerinden sülfürik asit siparişi verdiği, Antalya'da da kargodan teslim aldığı belirlendi. Finike ilçesinde dün gözaltına alınan şüphelinin üzerinde ve adresinde yapılan aramalarda, sülfürik asit ve Antalya haritası bulundu.

Ahmet K'nin polisteki ifadesinde, Suriye alanında faaliyet yürüttüğünü bildiği "Devran Rojhat" kod adlı örgüt mensubunun, kendisine orman yangını çıkarmak için kullanacağı düzenek ile para gönderdiğini, düzeneği nasıl kullanacağını tarif eden videolar yolladığını söylediği öğrenildi. Ahmet K., yakalanmamış olsa yangını başlatmış olacağı itirafında bulundu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri tamamlanan Ahmet K., adliyeye sevk edildi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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