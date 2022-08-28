Polis Aracıyla Otomobil Çarpıştı; 1'i Polis 9 Yaralı

Polis Aracıyla Otomobil Çarpıştı; 1'i Polis 9 Yaralı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, sivil polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i polis 9 kişi yaralandı.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, sivil polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i polis 9 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 18.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Eyüp Keskin yönetimindeki 16 AFA 838 plakalı otomobil, Gülistan Caddesi'nde seyir halindeyken, Uğur Mumcu Caddesi'nden gelen polis memuru Mustafa K. yönetimindeki 20 AAC 55 plakalı sivil polis aracıyla çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü polis memuru Mustafa K. ile araçta bulunan ve ifadelerinin alınması için Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülen A.Ö., T.D., M.D., M.A. ile diğer otomobildeki sürücü, eşi ve iki çocuğu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından Servergazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada yaralanan 1'i polis memuru 9 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Polis Aracıyla Otomobil Çarpıştı; 1'i Polis 9 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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