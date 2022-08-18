Polis Uygulama Noktasına Yaralı Balaban Kuşu Düştü

Polis Uygulama Noktasına Yaralı Balaban Kuşu Düştü

AĞRI'da, nesli tehlike altındaki balaban kuşu, polis uygulama noktasına düştü.

Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)- AĞRI'da, nesli tehlike altındaki balaban kuşu, polis uygulama noktasına düştü. Kanadından yaralı olduğu tespit edilen kuş, Emniyet Müdürlüğü Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekibine teslim edildi.

Ağrı'da polis uygulama noktasına kanadından yaralı bir kuş düştü. Polis ekipleri, internette yaptıkları araştırmada kuşun nesli tehlike altındaki balaban kuşu olduğunu belirledi. Polisler, sulak yerlerde yaşayan ve böcek türleri ile beslenen balaban kuşunu HAYDİ ekibine teslim etti.

Polis memuru Faruk Torun, "Uygulama faaliyetini gösterdiğimiz esnada bölgemize yaralı halde bir kuş düştü. Kuşa baktığımızda farklı bir cins olduğunu gördük, internetten araştırmamız sonucunda balaban kuşu olduğunu tespit ettik. Bunun üzerine Hayvan Durum İzleme ekibimize haber verdik, onlar da gelip kuşu teslim aldılar. Sağlık durumu iyi görünüyor" diye konuştu.

Balaban kuşu, tedavisinin ardından doğal hayata bırakılacak. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Polis Uygulama Noktasına Yaralı Balaban Kuşu Düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Bursa'dan Hong Kong'a Yaban Mersini İhracatı
Bursa'dan Hong Kong'a Yaban Mersini İhracatı
5 Katlı Binanın Çatısından Düşüp, Ağır Yaralandı
5 Katlı Binanın Çatısından Düşüp, Ağır Yaralandı
Fındık İşçilerini Taşıyan Kamyon Devrildi; 13 Yaralı
Fındık İşçilerini Taşıyan Kamyon Devrildi; 13 Yaralı
Sıfır Otomobili Arıza Yapmıştı, 7 Yıl Sonra Hukuk Mücadelesini Kazandı
Sıfır Otomobili Arıza Yapmıştı, 7 Yıl Sonra Hukuk Mücadelesini Kazandı
Boşanma Aşamasındaki Eşi İle Kayınpederini Öldürüp, 2 Baldızını Ağır Yaraladı
Boşanma Aşamasındaki Eşi İle Kayınpederini Öldürüp, 2 Baldızını Ağır Yaraladı
Yeni Aldığı Motosikletiyle Yaptığı Kazada Hayatını Kaybetti
Yeni Aldığı Motosikletiyle Yaptığı Kazada Hayatını Kaybetti
Şafak Mahmutyazıcıoğlu Cinayeti Davasında Üçüncü Gün
Şafak Mahmutyazıcıoğlu Cinayeti Davasında Üçüncü Gün
Beylikdüzü'nde Balık Tutarken Ayağı Kayalıklara Sıkıştı
Beylikdüzü'nde Balık Tutarken Ayağı Kayalıklara Sıkıştı