Polisin 'dur' İhtarına Uymayan Sürücü Kaza Yapınca Yakalandı

Polisin 'dur' İhtarına Uymayan Sürücü Kaza Yapınca Yakalandı

KAYSERİ'de, polisin "dur" ihtarına uymayan Murat K. (32), takip sırasında kaza yapınca yakalandı.

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, polisin "dur" ihtarına uymayan Murat K. (32), takip sırasında kaza yapınca yakalandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Bulvarında meydana geldi. Yol kontrolü yapan polis ekibi, Murat K. yönetimindeki 42 AKE 195 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmaya çalıştı. Yaklaşık yarım saat süren takip sonucu, sürücü Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesinde kaza yaptı. Yara almayan sürücü polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü. Otomobil ise çekici ile otoparka çekildi. (DHA)

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Polisin 'dur' İhtarına Uymayan Sürücü Kaza Yapınca Yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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