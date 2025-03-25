Polisin Göstericilere Birkaç Metreden Biber Gazı Sıktığı Esnada Chp'li Vekilin Müdahalesi Kamerada

Saraçhane'de düzenlenen mitingin ardından polis ekipleri göstericilere sert müdahale etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz'ın, bir polisin birkaç metreden göstericilere biber gazı sıktığı anda yaptığı müdahale kameralara yansıdı. Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de, üzerinde üniforması olan bir İBB zabıtasına yapılan gazlı müdahaleyi paylaştı.

(İSTANBUL) - Saraçhane'de düzenlenen mitingin ardından polis ekipleri göstericilere sert müdahale etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz'ın, bir polisin birkaç metreden göstericilere biber gazı sıktığı anda yaptığı müdahale kameralara yansıdı. Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de, üzerinde üniforması olan bir İBB zabıtasına yapılan gazlı müdahaleyi paylaştı.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolar devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki gösteren yüz binlerce vatandaşla Saraçhane'de bir araya geldi. Mitingin ardından polis ekipleri, göstericilere müdahale etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, polisin göstericilere müdahale ettiği anları ve müdahalesini paylaştı. Yavuzyılmaz, paylaşımına, "Dün gece Saraçhane Meydanında; Anayasal hakkını kullanarak barışçıl bir şekilde sesini duyurmak için bir araya gelen gençlerimizin üzerine birkaç metre mesafeden biber gazı sıkıldığı esnada bu durumu engelledik. Gençlerimizin ve polisimizin karşı karşıya gelmemesi için arada kalkan olmayı sürdürüyoruz." notunu düştü.

"Camii'yi korumak için İBB’nin görevlendirdiği zabıtaya üzerinde üniforması olduğu halde gaz sıkılıyor"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de müdahalelerin dozuna tepki gösterdi. Üzerinde üniforması olan İBB zabıtasının yüzüne biber gazı sıkılan anları paylaşan Çelik, "Diyorlar ya "polise cisim atanlara, küfür edenlere gaz sıkılıyor" diye… Şayet, cisim atan, küfreden varsa, bizden değildir. Ancak Camii'yi, içindeki hazireyi, ecdad mirasını korumak için İBB’nin görevlendirdiği zabıtaya, üzerinde üniforması olduğu halde plastik mermi atılıyor, yüzüne gaz sıkılıyor! Bu kötülüğü durdurun!" dedi.

Anka Haber Ajansı