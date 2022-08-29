Polisle Çatışan Tüfekli Saldırgan Hastanede Öldü

Polisle Çatışan Tüfekli Saldırgan Hastanede Öldü

SAMSUN'da pompalı tüfekle yolda yürürken kendisini durdurmak isteyen polislere ateş açan Ömür Aldemir (37), çıkan çatışmada yaralandı.

Emre ŞAHİNOL- Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da pompalı tüfekle yolda yürürken kendisini durdurmak isteyen polislere ateş açan Ömür Aldemir (37), çıkan çatışmada yaralandı. Hastaneye kaldırılan Aldemir, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Bafra ilçesi 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre sokakta pompalı tüfekle yürüyen Ömür Aldemir, polisler tarafından durdurulmak istendi. Aldemir, polisleri görünce elindeki tüfekle ateş açtı. Aldemir'in tüfeğinden çıkan saçmalar, yakınlarda bulunan Engelli Koordinasyon Merkezi'nin camına, oradan da duvara isabet etti. Çıkan çatışmada polis ekiplerince etkisiz hale getirilen Aldemir, iki bacağından ve karın kısmından ağır yaralandı. Olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Aldemir, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Polisle Çatışan Tüfekli Saldırgan Hastanede Öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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