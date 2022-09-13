Polisten Kaçan Otomobil Sürücüsü, Minibüse Çarptı: 3 Yaralı

Polisten Kaçan Otomobil Sürücüsü, Minibüse Çarptı: 3 Yaralı

NİĞDE'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsünün, minibüse çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsünün, minibüse çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Akşam saatlerinde merkeze bağlı Selçuklu Caddesi'nde devriye görevinde bulunan polis ekipleri, durumundan şüphelendiği 34 DPR plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaçtı. Polisin 15 dakika süren takibi sırasında otomobil sürücüsü, Adana Caddesi'nde aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek, Y.G. yönetimindeki minibüse çarptı. Kazada, isminin R.P. olduğu belirlenen otomobil sürücüsü ile Y.G. ve yanındaki Z.G. yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslar ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Polisten Kaçan Otomobil Sürücüsü, Minibüse Çarptı: 3 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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