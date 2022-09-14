Pompalı Tüfekle Rastgele Ateş Açtı: 1’i Çocuk 12 Yaralı

Pompalı Tüfekle Rastgele Ateş Açtı: 1’i Çocuk 12 Yaralı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde V.Ö.'nün pompalı tüfekle rastgele açtığı ateş sonucu saçmaların isabet ettiği 1'i çocuk 12 kişi yaralandı.

Tülay AKSAY/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde V.Ö.'nün pompalı tüfekle rastgele açtığı ateş sonucu saçmaların isabet ettiği 1'i çocuk 12 kişi yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Tepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre V.Ö., henüz belirlenemeyen sebeple elindeki pompalı tüfekle yere ve çevreye ateş açtı. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar, çevredeki 1'çocuk 12 kişiye isabet etti. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan 1'i çocuk 12 kişi, ardından ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı ancak, tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Bölgede çalışma yapan polis ekipleri ise şüpheli V.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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Pompalı Tüfekle Rastgele Ateş Açtı: 1’i Çocuk 12 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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