Pompalı Tüfekle Rastgele Ateş Açtı: 2'si Çocuk 16 Yaralı (2)
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde V.Ö.'nün pompalı tüfekle rastgele ateş açtığı olayda yaralı sayısı 16'ya yükseldi.
YARALI SAYISI 16'YA YÜKSELDİ
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde V.Ö.'nün pompalı tüfekle rastgele ateş açtığı olayda yaralı sayısı 16'ya yükseldi. Çeşitli yerlerinden yaralanan ve hastaneye kaldırılan Nebahat D., Asya T., Hanife A., Fikriye E., Doğan E., Gürsel K., Salih K., Şerafettin K. (4), Nazime P., Kılınç P. (8), Cemile E. ve Yılmaz T.'nin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Yaralılardan durumu ağır olan 3 kişi ameliyata alınırken, olay sonrası ise 4 kişinin de kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği ve tedaviye alındıkları belirtildi.
Öte yandan elinde pompalı tüfekle sokakta yürüyen V.Ö., bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile görüntüledi. (DHA)
Tülay AKSAY/ KUŞADASI (Aydın), (DHA)
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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