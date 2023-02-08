Prof. Dr. Ahmet Ercan açıkladı! İşte Türkiye'deki 'En Güvenli' şehirleri...

Prof. Dr. Ahmet Ercan açıkladı! İşte Türkiye'deki 'En Güvenli' şehirleri...

Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından deprem bölgesi olmayan veya riski çok düşük olan Türkiye'nin en güvenli kentlerini sıraladı.

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Kahramanmaraş’da dün meydana gelen çifte depremin ardından en çok merak edilen soruyu yanıtladı.

Ercan, deprem bakımından Türkiye’nin en güvenli illerinin Konya, Karaman, Artvin, Rize, Trabzon, Ordu, Giresun, Yozgat, Samsun, Sinop, Kastamonu, Bartın, Kırklareli, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Niğde, Mardin, Şırnak, Siirt, Batman, Ardahan, Mersin ve Antalya olduğunu ifade etti.

Ahmet Ercan sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Deprem bakımından Türkiye’nin en güvenli illeri: Konya, Karaman, Artvin, Rize, Trabzon, Ordu, Giresun, Yozgat, Samsun, Sinop, Kastamonu, Bartın, Kırklareli, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Niğde, Mardin, Şırnak, Siirt, Batman, Ardahan, Mersin, Antalya’dır.

Bir kentin deprem üretim odağı olması ayrı, dolaydaki deprem dalgaları geçerken sallanması ayrı... Ankara başkentimiz de etki alanında ancak güvenli bir ilimizdir. Zonguldak da güvenli illerimizdendir…"

Kaynak: cumhuriyet.com.tr

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