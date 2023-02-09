Prof. Dr. Naci Görür uyardı! Bu iller deprem riski altında... Daha yıkıcı olabilir

Kahramanmaraş depremlerinden günler önce bölge için uyarılarda bulunan Jeolog ve Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, deprem riski olan illeri tek tek sıraladı. Prof. Dr. Görür, Kuzey Anadolu Fayı üzerindeki illere dikkat çekerken, Ege ve Marmara için de uyarılarda bulundu.

Maraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle ilgili açıklamaları gündem olan Prof. Dr. Naci Görür bu kez de deprem riski olan illeri tek tek açıkladı.

TV100 ekranlarında yayınlanan bir programa konuk olan Jeolog ve Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür fay hatlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

'Bu Bölgelerin Dikkatli Olması Gerekiyor'

Görür şunları söyledi:

"Maraş civarında olan bu depremler ve fayların stresi göz önüne alındığında Adana havzası ve İskenderun yöresinin dikkatle ele alınmasını öneririm. Bunun dışında Marmara Denizi'nin güneyi, Çanakkale ve Bursa'nın da dikkatli olması gerekiyor. Keza İzmir yarımadası ve çevresi… Akdeniz kıyılarımızda Antalya, Muğla bölgesindeki kıyı kesimleri dikkatli olmalı.”

“Kuzey Anadolu Fayı üzerinde Erzincan, Bingöl, Karlıova arasındaki bölgede büyük bir deprem bekliyoruz. Endişe ettiğimiz bir saha. Jeolojik verilere göre, Hakkâri'de sıkıntı olabilir. Bizim dile getirdiğimiz büyük depremler, 6 ve üstü diye düşünülebilir."

Kaynak: artigercek.com