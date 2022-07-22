Rahatsız Ettiği İddiasıyla Eve Çağırdıkları Kişiyi Öldüren Karı- Koca Tutuklandı

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde Ramazan Ordu'yu (43), sosyal medyadan rahatsız ettiği iddiasıyla tartışıp çağırdıkları evde sopayla döverek öldüren T.Ö. (35) ve kocası S.Ö. (35) tutuklandı.

İlyas Kaan TAYTAK/BOLVADİN (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde Ramazan Ordu'yu (43), sosyal medyadan rahatsız ettiği iddiasıyla tartışıp çağırdıkları evde sopayla döverek öldüren T.Ö. (35) ve kocası S.Ö. (35) tutuklandı. Ordu'yu çiftin evine getiren arkadaşı V.K. ise serbest bırakıldı.

Bolvadin'e bağlı Dipevler köyü köprüsü yolunda önceki gün saat 09.00 sıralarında bir kişinin yol kenarında hareketsiz yattığını görenler, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, bu kişinin öldüğü tespit edildi. Yapılan araştırmada cesedin Ramazan Ordu'ya ait olduğu saptandı. Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, otomobille gelen biri kadın 2 kişinin Ramazan Ordu'nun cesedini yol kenarına atıp, uzaklaştığını belirledi. Ekipler, şüphelilerin T.Ö. ve kocası S.Ö. olduğunu tespit etti. 2 şüpheli, Dipevler köyünde gözaltına aldı. Çift, ifadelerinde Ramazan Ordu'yu sopayla döverek öldürdüklerini itiraf etti.

ARKADAŞI GETİRMİŞ

T.Ö.'nün, Ramazan Ordu'nun kendisini sosyal medya ve cep telefonundan rahatsız ettiğini kocası S.Ö.'ye anlattığı, bunun üzerine çiftin plan yaparak Ramazan Ordu'yu eve davet ettikleri ortaya çıktı. Çiftin, 19 Temmuz günü eve gelen Ordu'yu sopayla döverek öldürdükleri saptandı. Jandarma, Ramazan Ordu'yu çiftin evine getiren arkadaşı V.K.'yi de gözaltına aldı.

KARI- KOCA TUTUKLANDI

T.Ö. ile kocası S.Ö. ve V.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden T.Ö. ve kocası S.Ö. tutuklanarak, Bolvadin Cezaevi'ne gönderildi. V.K. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı