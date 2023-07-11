Rahmi Aşkın Türeli: “Torba Kanunda Gelen Birtakım Hükümlerin Aslında Ek Bütçe İçinde Yer Alması Gerekiyor”

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen ek bütçeyi eleştirerek, “Torba kanunda gelen birtakım hükümlerin aslında ek bütçe içinde yer alması gerekiyor. Cumhurbaşkanı’na borçlanma limitinin 3 katı kadar artırılması, 42 ve 49 sayılı Kanun’a aykırı biçimde orada tanımlanmıştır. Çok açık ve nettir, bütçe açığı kadar borçlanılabilir. 47 ve 49 sayılı Kanun’da iki tane hüküm vardır. İhtiyaç olması halinde yüzde 5’lik artırma yetkisi verilmiştir ilgili bakana. Tekrar ger

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen ek bütçeyi eleştirerek, “Torba kanunda gelen birtakım hükümlerin aslında ek bütçe içinde yer alması gerekiyor. Cumhurbaşkanı’na borçlanma limitinin 3 katı kadar artırılması, 42 ve 49 sayılı Kanun’a aykırı biçimde orada tanımlanmıştır. Çok açık ve nettir, bütçe açığı kadar borçlanılabilir. 47 ve 49 sayılı Kanun’da iki tane hüküm vardır. İhtiyaç olması halinde yüzde 5’lik artırma yetkisi verilmiştir ilgili bakana. Tekrar gerekmesi halinde Cumhurbaşkanı’na yüzde 5’lik artırma yetkisi verilmiştir. Toplam yüzde 10. Ancak bu, üç katına çıkarılıyor” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bugün, seçim öncesi ücretsiz dağıtılmaya başlanan doğal gaz ve deprem bölgesindeki zararın karşılanması gerekçiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Meclis’e sunulan 1,1 trilyon liralık ek bütçe görüşülüyor.

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, ek bütçeyi eleştirerek şunları söyledi:

“Anayasa’ya ayrılık var. Bütçenin görüşülme usulü Anayasa’da çok ayrıntılı biçimde tanımlanmıştır. Çünkü bu bütçe hakkı, milyonlarca insanın ödediği vergilerin nereye harcandığını bilme hakkıdır. Bu anlamda da bunun görüşülmesi özel usullere tabi tutulmuştur. Ek bütçenin de bütçe gibi görüşülmesinin doğru olduğunu düşünüyoruz. Diğer taraftan ilginç bir konu var. Anayasa’ya aykırılığın da bir parçasıdır bu.

Bu ek bütçe geldi buraya ama biz, ek bütçeyi tek başına değerlendirmedik, torba kanun ile birlikte değerlendirdik. Torba kanunda gelen birtakım hükümlerin aslında ek bütçe içinde yer alması gerekiyor. Cumhurbaşkanı’na borçlanma limitinin 3 katı kadar artırılması, 42 ve 49 sayılı Kanun’a aykırı biçimde orada tanımlanmıştır. Çok açık ve nettir, bütçe açığı kadar borçlanılabilir. 47 ve 49 sayılı Kanun’da iki tane hüküm vardır. İhtiyaç olması halinde yüzde 5’lik artırma yetkisi verilmiştir ilgili bakana. Tekrar gerekmesi halinde Cumhurbaşkanı’na yüzde 5’lik artırma yetkisi verilmiştir. Toplam yüzde 10. Ancak bu, üç katına çıkarılıyor.

“ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL ETTİ”

Ödemek ekleme yetkisi verilmiştir Cumhurbaşkanı’na torba kanunda. Cumhurbaşkanı, kurumların harcamaları, ödenekleri arasında aktarma yapabilir, yedek ödeneği kullanabilir ama ödeneği artıramaz. Bu konuda Anayasa Mahkemesi kararı vardı, iptal etmiştir.

Bütçe tasarısına bir baktık, bu rakamların hiçbir ciddiyeti olmadığını gördük. Çünkü biraz önce söylediğim, torba kanundaki maddeler ile zaten ek bütçenin de kendi içinde tutarlılığı ortadan kalktı.

“BÜTÇENİN ANAYASA’YA UYGUN ŞEKİLDE GÖRÜŞÜLMESİNE ENGEL OLUŞTURMAKTA”

Kur Korumalı Mevduat sistemi, Hazine ve Merkez Bankası arasında paylaşılmıştır. Hazine’nin payının da bundan sonraki yetkisinin de Merkez Bankası’na aktarılması da borçlanmayı, direk olarak bütçeyi etkileyecek husustur. Bütçenin de Anayasa’ya uygun bir şekilde görüşülmesine engel oluşturmaktadır.”

Anka Haber Ajansı