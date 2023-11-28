Rahmi Aşkın Türeli'den Torba Kanun Tepkisi: "Parlamentonun Var Olan Yetkileri Cumhurbaşkanına Devrediliyor"

AKP’nin hazırladığı 80 maddelik torba kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlandı. CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, kanun teklifinde cumhurbaşkanının yetkilerini genişleyen maddeleri eleştirerek "Parlamentonun var olan yetkileri Cumhurbaşkanına devrediliyor. Bu torba kanunun adını isterseniz şöyle koyalım, Cumhurbaşkanına Verilen Yetkilerin Artırılması Hakkında Teklif Edilen Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun diyelim. Bu anayasaya aykırı, düzeltilmesini talep e

AKP’nin hazırladığı 80 maddelik torba kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlandı. CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, kanun teklifinde cumhurbaşkanının yetkilerini genişleyen maddeleri eleştirerek "Parlamentonun var olan yetkileri Cumhurbaşkanına devrediliyor. Bu torba kanunun adını isterseniz şöyle koyalım, Cumhurbaşkanına Verilen Yetkilerin Artırılması Hakkında Teklif Edilen Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun diyelim. Bu anayasaya aykırı, düzeltilmesini talep ediyoruz. Meclis'in var olan yetkilerini Meclis kullansın. Anayasada karşılığı yok" dedi.

AKP'nin 24 Kasım Cuma günü TBMM’ye sunduğu 80 maddelik torba kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bugün görüşülmeye başlandı. Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nde ekonomi ile ilgili önemli düzenlemeler içeriyor. Çalışan emeklilere de 5 bin TL verilmesine ilişkin düzenleme de bu teklifte yer alıyor.

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, komisyonda görüşmeler başlarken usul üzerine söz alarak şunları söyledi:

"PARLAMENTONUN VAR OLAN YETKİLERİ CUMHURBAŞKANINA DEVREDİLİYOR"

"Torba kanun formatında bunları görüşmeyelim diye konuşmuştuk, bu verimli bir görüşme sistematiği değil. Birbiri ile ilgisi olmayan bir takım koruların illa içinde mali hükümler içeriyor diye Plan ve Bütçe Komisyonu'na gelmesinin bir anlamı yok. Burada denizcilik var, ilçe seçim kurulları var... Böyle bir görüşme verimli bir görüşme değil. Baktığımız zaman Cumhurbaşkanına verilen yetkiler artırılıyor. Kanunla 2023 sonunda bitecek düzenlemeler 2028'e uzatılmış. 5 yıl artırmışsınız, 5 yıl sonrası için Cumhurbaşkanı yetkisi artırılıyor. Anayasaya göre böyle bir yetkisi yok. Parlamentonun var olan yetkileri Cumhurbaşkanına devrediliyor. Bu torba kanunun adını isterseniz şöyle koyalım, Cumhurbaşkanına Verilen Yetkilerin Artırılması Hakkında Teklif Edilen Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun diyelim. Bu anayasaya aykırı, düzeltilmesini talep ediyoruz. Meclis'in var olan yetkilerini Meclis kullansın. Anayasada karşılığı yok, anayasanın hangi maddesinde varsa söyleyin konuşalım bunu. Buradaki yetkiler yarın tartışmalı olur, buradan AYM'ye gider ve AYM'den döner. Böyle verimsiz bir çalışma sistematiği olmaz. Cumhurbaşkanının Anayasa 73'te kendisine tanınan yetkileri var bunlar anayasa uygun, onun dışındakiler anaysaya değildir."

Anka Haber Ajansı